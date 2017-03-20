Центр против пыток: Задержанные в ходе марша находятся в ужасных условиях

Сказать, что условия в данном учреждении плохие - не сказать ничего.

На основании поступившей в адрес Национального центра КР по предупреждению пыток жалобы от иностранного гражданина и некоторой обеспокоенности правозащитников состоянием задержанных в ходе марша в поддержку свободы слова представители центра посетили приемник-распределитель ГУВД Бишкека.

Представители Национального центра по предупреждению пыток осуществили покамерный обход, в ходе которого были проведены индивидуальные беседы с отдельными лицами, в том числе с участниками мирного марша в поддержку свободы слова.

Каких-либо претензий, жалоб в отношении администрации приемника-распределителя озвучено не было. Однако было высказано недовольство относительно условий содержания в данном учреждении.

Сказать, что условия в данном учреждении плохие - не сказать ничего. Из 16 камер используются только 6. 10 камер требуют капитального ремонта, вернее, ремонта требует приемник-распределитель полностью. В некоторых камерах по 20 и более человек, отсутствуют постельные принадлежности, санитарные нормы оставляют желать лучшего.

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