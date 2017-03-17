Теперь за клевету ответит депутат СДПК. На Карамушкину подают в суд сироты

Выпускники детского дома "Мээрим Булагы" требуют остановить потоки лжи, которые извергает на сирот и их многодетную маму депутат парламента Ирина Карамушкина

Выпускники детского дома "Мээрим Булагы" требуют остановить потоки лжи, которые извергает на сирот и их многодетную маму депутат парламента Ирина Карамушкина. По их словам, бездоказательное очернение с ее стороны продолжается уже 10 лет, но теперь терпение бывших воспитанников приюта лопнуло.

Сегодня на пресс-конференции в "ВБ" повзрослевшие дети, которых вырастила и поставила на ноги Гульнара Дегенбаева, опровергли все клеветнические выпады, которые позволяет себе депутат от партии власти. По их словам, Карамушкина неоднократно использовала парламентскую трибуну и распространяла ложные сведения. В последний раз это произошло на заседании 9 марта, где она заявила, что руководство детского дома "Мээрим Булагы" якобы использует детей как рабов, девочек заставляет заниматься проституцией, а также вывозит сирот за рубеж с целью продажи на органы.



По всем пунктам депутатских обвинений выпускники "Мээрим Булагы" дали доходчивые разъяснения. Они напомнили, что нападки на них со стороны Карамушкиной начались в 2008 году, и по ее заявлениям уже проводились проверки со стороны ГКНБ и Генеральной прокуратуры. Ни одного подтверждения тому, что было озвучено с парламентской трибуны следственные органы до сих пор не нашли. И воспитанники детского дома не понимают, почему народная избранница продолжает тиражировать одни и те же слухи.



Когда Карамушкина заявляла, что девочки из приюта вовлечены в занятие проституцией, всех воспитанниц принципиально отвели к врачу, который документально подтвердил их невинность.

Обвинения депутата в продаже детей на органы также оказались лживыми. Сами выпускники заявляют, что это очень серьезное обвинение, по которому должно быть проведено расследование с привлечением органов государственной безопасности. Проверялись эти домыслы и со стороны Карамушкиной. Выяснилось, что это просто сплетни. Однако, если сейчас лживые языки привлекаются к ответственности, то наверное, будет правильно привлекать к ответственности всех клеветников, даже если они служат партии власти. И если, как говорит президент Атамбаев, это проявление морального уродства, то с этим явлением просто необходимо бороться.



То же самое касается якобы рабского труда. Выпускники детского дома объяснили, что они любят работать на земле, она кормит всю их большую семью. По весне они сажают картошку и капусту. Стараются вырастить побольше, чтобы хватило и для детского дома, и для студентов, которые учатся в городе. Трудиться на земле нужно, так как дети и их многодетная мама сами себя обеспечивают всем, что необходимо для жизни. У государства они никогда ничего не просили и просить не собираются.



Выпускники обращают внимание на то, что случилось с 16-ю их братьями и сестрами, которых по инициативе Карамушкиной обманным путем все-таки забрали из приюта и определили в государственные детские дома. У многих из них жизнь оказалась сломана.



Недавние нападки депутата Карамушкиной воспитанники детского дома связывают с тем, что сейчас идут судебные разбирательства по поводу земельного участка в районе курорта "Иссык-Ата". Территорию, на которой находится детской дом, пытается отобрать Федерация профсоюзов. Этот скандальный процесс "ВБ" освещает постоянно. Можно предположить, что у депутата есть некая заинтересованность в том, чтобы еще раз облить грязью детский дом и сирот в преддверии решающего заседания в Верховном суде.



Клевету со стороны Карамушкиной в детском доме "Мээрим Булагы" больше терпеть не намерены. Бывшие воспитанники заявляют, что это не их мама Гульнара Дегенбаева прикрывается сиротами, как щитом, а они готовы встать на защиту самого близкого человека, который вырастил их, дал им воспитание, образование и путевку в жизнь. Иначе они просто не могут.

Кстати, на днях на курорт "Иссык-Ата" приезжала съемочная группа ОТРК. Выпускники предполагают, что журналистов наняли представители Федерации профсоюзов, нацелившиеся отнять у них землю. Руководство здравницы очень долго обхаживало съемочную группу. В детский дом корреспонденты прибыли негативно настроенные и даже не поинтересовались у детей, как им живется. Так что в "Мээрим Булагы" предполагают, что в преддверии решающего заседания в Верховном суде, назначенного на 25 марта, в эфир выйдет очередной репортаж, порочащий сирот и их маму.

Впрочем, удивляться уже нечему, если профсоюзы выводили против детей ОБОН , ничего хорошего от таких деятелей ожидать не стоит.



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