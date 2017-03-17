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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 3 Узарбек Жылкыбаев назначен полпредом правительства в Иссык-Кульской области Распоряжение подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщили в пресс-службе правительства. Узарбек Жылкыбаев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. Другим распоряжением Асхат Акибаев освобожден от должности полпреда в регионе. Узарбек Жылкыбаев в настоящее время является депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК. Источник - Азаттык Статьи по теме: Добавить комментарий