Узарбек Жылкыбаев назначен полпредом правительства в Иссык-Кульской области

Распоряжение подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщили в пресс-службе правительства.
Узарбек Жылкыбаев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.
Другим распоряжением Асхат Акибаев освобожден от должности полпреда в регионе.
Узарбек Жылкыбаев в настоящее время является депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК.
Источник - Азаттык
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