Жаркие дебаты о свободе слова

В среду на пленарном заседании Жогорку Кенеша многие из депутатов состязались в ораторском мастерстве, рассуждая о границах свободы слова и об ответственности СМИ за распространяемую информацию.

Что за комиссии, законадатели?

Предложение депутата Натальи Никитенко (“Ата Мекен”) о продлении работы временной депутатской комиссии по делам Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова вызвало большие споры.



Стоит напомнить, что создание этой комиссии было инициировано в связи с возбуждением уголовных дел в отношении всех троих.



Никитенко настойчиво призывала коллег обсудить судьбу опальных атамекеновцев, но большинство было против.



Депутат Рыскелди Момбеков (СДПК) напомнил, что комиссия была создана 8 февраля, был определен срок в один месяц, то есть 8 марта она должна была закончить свою деятельность.



— Но за этот месяц мы ни разу не собирались, председателя не избрали. Никакой работы не проведено, почему теперь мы должны продлевать срок действия?! — возмущался депутат.



Лидер фракции “Республика — Ата Журт” Омурбек Бабанов в свою очередь заявил, что, прежде чем принимать решение, нужно заслушать информацию и увидеть соответствующие документы.



Глава парламентской коалиции большинства и фракции СДПК Иса Омуркулов посетовал: за два года работы было создано множество комиссий, но ни одна из них не отчиталась по итогам своей работы, а парламент только тем и занимается, что продлевает сроки их расследований.



— Мы законодатели, а значит, все решения должны быть на основе закона и не могут выходить за его рамки. Да, надо реагировать, но зачем ради интересов отдельного депутата или фракции все время создавать комиссии? Мы законодатели или орган по образованию комиссий?! Давайте по регламенту работать. А если возникает вопрос, то направлять его для изучения соответствующим органам, — предложил Омуркулов.



Депутат Мурадыл Мадеминов (СДПК) напомнил, что по регламенту проекты постановлений должны были поступить депутатам за три дня до рассмотрения вопроса, однако этого инициаторы не сделали.



Вице–спикер Данияр Толонов (фракция “Кыргызстан”) сначала заявил, что проекты постановлений, предложенные на рассмотрение ЖК представителями “Ата Мекена”, будут направлены в комитеты. Однако позже вопрос был включен в повестку дня без этого.



После обеда при голосовании за продление деятельности комиссии по трем атамекеновцам предложение не было поддержано большинством депутатов, только 25 человек проголосовали “за”.

Отвечать за каждую строку

Горячая полемика разгорелась вокруг темы о свободе СМИ в стране и ответственности журналистов за публикацию недостоверной информации. Как известно, за последнее время свою нервнодушную позицию по отношению к СМИ и журналистам несколько раз публично высказывал президент Алмазбек Атамбаев. Он напомнил об ответственности за клевету и за публикацию бездоказательных материалов и домыслов.



Первым этот вопрос затронул Аскарбек Шадиев (“Бир Бол”). Он возмутился: некоторые издания пишут, что им взбредет в голову, не проверяя источники. И призвал СМИ публиковать правдивую информацию и не пытаться сеять ложь вокруг имени президента, которого избрал народ.



Азамат Арапбаев из фракции СДПК заявил, что некоторые СМИ, распространяя недостоверную информацию, портят имидж страны на мировой арене и создают угрозу государственной безопасности. Арапбаев напомнил, что парламентом были приняты законы о деятельности президента, где четко прописана его неприкосновенность. Депутат просил дать протокольное поручение соответствующим органам, чтобы те призвали СМИ к порядку и соблюдению закона.



Рыскелды Момбеков из фракции СДПК заявил: да, в Кыргызстане есть свобода слова, но некоторые СМИ не совсем правильно ее понимают и распространяют недостоверную информацию, слухи и сплетни.



— Сегодня свобода слова вышла за рамки приличия. Но у любой свободы должны быть границы и ответственность. Нужно информировать общественность о происходящем, а у нас богатые открыли собственные СМИ и тиражируют, что им угодно. Так не должно быть, — призвал Момбеков.



Глава фракции “Республика — Ата Журт” Омурбек Бабанов посоветовал коллегам–депутатам сначала осознать ответственность за свои выступления на трибуне ЖК.



— Есть депутаты, которые не отвечают за свои слова. Давайте начнем с себя: не распространять сплетни и слухи, станем примером для других, будем приводить факты, иначе кто последует нашему примеру? — задался вопросом Бабанов.

Бывший журналист, а ныне депутат из фракции СДПК Жанар Акаев заступился за пишущую братию и отметил, что журналистам не с неба информация падает, они берут ее из разных источников. А зачастую такими источниками становятся сами политики, участвующие в интригах. И прежде всего эти деятели должны быть ответственными за свои слова, как и журналисты.

