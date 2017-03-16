Суд наложил арест на имущество адвоката партии «Ата Мекен»

Т.Токтакунова: Это мера по обеспечению иска, так как если суд удовлетворит иск на 10 миллионов сомов по делу защиты чести президента, имущество будет продано для выплаты этой суммы.

Октябрьский районный суд Бишкека наложил арест на имущество адвоката партии "Ата Мекен" Таалайгуль Токтакуновой. Определение суда ей вручили 16 марта. Об этом "Азаттыку" сообщила Токтакунова.

По ее данным, арест наложили на два дома, три автомобиля и два земельных участка. Токтакунова пояснила, что это мера по обеспечению иска, так как если суд удовлетворит иск на 10 миллионов сомов по делу защиты чести президента, имущество будет продано для выплаты этой суммы.

В отношении еще одного юриста партии Канатбека Азиза подобное определение не было принято.

Информацию о наложении ареста на имущество адвоката подтвердили в Октябрьском районном суде.

1 марта на пресс-конференции юристы заявили о наличии документов, согласно которым груз на борту разбившегося в селе Дачи-СУ самолета "Боинг-747" якобы имеет отношение к президенту Алмазбеку Атамбаеву и его супруге. Генпрокуратура подала иск в суд против адвокатов фракции "Ата Мекен" в защиту чести и достоинства президента.

Источник - "Азаттык"