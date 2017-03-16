В Майлуу-Суу надвигается 400 тысяч кубометров оползня. Началась эвакуация 

В некоторых частях Майлуу-Суу Джалал-Абадской области началось движение оползней. Об этом сообщили в МЧС КР.
Как уточняется, вчера, 15 марта, примерно в 8.00 в территориальном управлении Сары-Бээ начал двигаться оползень объемом 700 - 800 тыс. кубометров. Под угрозой оказались шесть жилых домов.
Кроме того, на участке Копуро башы началось движение оползня, объем которого составляет 300-400 тыс. кубометров.
Комиссия по гражданской защите проводит разъяснительные работы с населением, некоторые семьи переселены в безопасное место. Спасатели находятся на месте.
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