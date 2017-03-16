Печать

Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 4 В Майлуу-Суу надвигается 400 тысяч кубометров оползня. Началась эвакуация В некоторых частях Майлуу-Суу Джалал-Абадской области началось движение оползней. Об этом сообщили в МЧС КР. Как уточняется, вчера, 15 марта, примерно в 8.00 в территориальном управлении Сары-Бээ начал двигаться оползень объемом 700 - 800 тыс. кубометров. Под угрозой оказались шесть жилых домов. Кроме того, на участке Копуро башы началось движение оползня, объем которого составляет 300-400 тыс. кубометров. Комиссия по гражданской защите проводит разъяснительные работы с населением, некоторые семьи переселены в безопасное место. Спасатели находятся на месте. URL: http://zanoza.kg/354196 Статьи по теме: Добавить комментарий