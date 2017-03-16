Руководство 24-ой школы опровергает информацию о сборах еды для депутатов

Директор гимназии заверила, что учеников не просили принести по две самсы к визиту парламентариев. Более того, политиков на мероприятии вовсе не ждут

Руководитель школы-гимназии № 24 категорически отрицает появившуюся ранее информацию о том, что учеников заставляют принести еду и деньги к визиту парламентариев. Об этом «Вести.kg» сообщила директор образовательного учреждения Анара Абдураимова.

По её словам, появившаяся в социальных сетях информация абсолютно не соответствует действительности. Кроме того, она подчеркнула, что депутаты не будут посещать их школу в честь праздника Нооруз.

– Это полнейший вздор, – заявила Абдураимова в беседе с «Вести.kg». – Во-первых, те, кто изначально распространил такую информацию о нашей школе, никакого к нам отношения не имеют. Некая женщина рассказала о поборах со ссылкой на своих подруг, чьи дети являются нашими учениками. Информация была преподнесена как попало! Во-вторых, никто не требовал у детей кормить депутатов.

Со слов Анары Абдураимовой, в эту субботу в школе планируется провести большое мероприятие в преддверии праздника Нооруз, на которое были приглашены не только родители учащихся, но и представители посольств Турции и Китая.

– Мы активно сотрудничаем с посольствами этих стран и в честь праздника решили провести грандиозное мероприятие, в рамках которого должны были быть представлены блюда национальной кухни, – пояснила директор школы. – Планировалось провести красивую презентацию национальной кухни. Никто никого не просил принести две самсы и полкило конфет – это просто смешно.

Кроме того, по мнению Абдураимовой, такие слухи могли появиться лишь из-за недопонимания между классными руководителями и родителями учащихся. Поэтому сегодня в школу были приглашены родители, которые возмущались по этому поводу. В ходе беседы директор старалась прояснить ситуацию.

– После бурного обсуждения этой темы я также собрала коллектив нашей школы, в частности самих классных руководителей. Они утверждают, что объяснили учащимся и их родителям суть празднования. Многие из родителей, наоборот, с радостью отнеслись к тому, что могут приготовить национальное блюдо вместе со своим ребёнком, а потом презентовать его на школьном мероприятии. Очень огорчает, что праздник, который мы устраиваем для наших детей, испортили сами же родители, – заключила директор гимназии № 24.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45213&Itemid=80