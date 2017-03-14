МОН увеличило охват дошкольного образования до 20%, а предшкольной подготовки - до 99%

Бишкек, “Саясат.kg”. В Кыргызстане с 2013 года отрыт 351 общинный детский сад. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.
В рамках реализации Национальной Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-17 гг. из незаконно приватизированных детских дошкольных учреждений для использования по прямому назначению возвращено 198 зданий.
Их них 146 ведут работу по своему прямому назначению, по остальным продолжаются ремонтные работы или изыскиваются средства для проведения ремонта.
Финансирование предшкольной подготовки из средств республиканского бюджета выросло с 12,3 млн. сомов в 2015 году до 229,9 млн. сомов в 2016 году, то есть почти в 19 раз.
В рамках реализации НСУР Министерство образования и науки Кыргызской Республики смогло повысить охват дошкольного образования с 10% в 2010 году до 20% в 2016 году.
А охват предшкольной подготовкой достиг 99%.
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