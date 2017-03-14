Р.Умбеталиев раскрывает истинные причины отставки руководителя пресс-службы мэрии Бишкек

Бишкек, “Саясат.kg”. Бывшая пресс-секретарь мэрии г.Бишкек Гуля Алмамбетова лишилась своей должности из-за дружественных отношений с Аидой Саляновой. Об этом заявил общественный деятель Расул Умбеталиев.

Ранее стало известно, что мэр Бишкека Албек Ибраимов вынудил уйти с работы своего пресс-секретаря.

По словам Г.Алмамбетовой, ее увольнение стало для нее неожиданностью. Албек Ибраимов 10 марта срочно вызвал в свой кабинет, согласно ее слов, заявил следующее: “Что я очень хороший политтехнолог и мне нужно заминаться президентскими компаниями, а ему нужен медиа-специалист. И по кыргызски добавил “кет” и потребовал уйти прямо сейчас”.

“Конечно, экс-пресс-секретарь Гуля и начальник главного города Албек не раскроют истинных причин изгнания главного рупора столицы. В Кыргызстане стандартно и почти официально принято, что увольнение произошло, согласно поданного заявления по собственному желанию, несмотря на некоторые успехи и на оглушительные провалы в выполнении возложенных обязанностей на госслужащих. Гуля Алмамбетова является одноклассницей и близкой подружкой Аиды Саляновой. Они закончили среднюю школу имени “Чкалова” в г.Нарын Нарынской области. Аида Салянова с февраля по август 2015 г. постоянно привлекала Гулю Алмамбетову как политтехнолога для раскрутки политической партии “Кучтуу Кыргызстан”. Гуля Алмамбетова на заседаниях политсовета, неоднократно заявляла, что активно участвовала в пиар-компаниях видных российских политпартий. Учитывая огромный и многолетний опыт в политтехнологии, по участии в выборах депутатов Госдуму РФ и ЖК КР, она обещала протащить партию “Кучтуу Кыргызстан” в парламент КР. Но так как Аида Салянова нагло и цинично “кинула” партию “Кучтуу Кыргызстан”, предательски перебежав в партию “Ата-Мекен”, мечта и обещания политтехнолога не сбылись”,- говорит Умбеталиев.

Р.Умбеталиев отметил, что между профессиональным работником масс-медиа и пиар-технологом практически нет разницы: “И если начальник столицы планирует заниматься президентскими компаниями, в том числе самым главным политическим событием этого года, то ему как раз необходимы политтехнологи. Гулю Алмамбетову срочно выгнали из мэрии г.Бишкек за то, что является близкой подружкой и соратницей Аиды Саляновой. Высокопоставленные чиновники, поздно узнав об этом, срочно спустили указание начальнику столицы о немедленном изгнании из мэрии близкого человека экс-генпрокурора КР. Тот свою очередь молниеносно выполнил решение своих начальников целой страны”