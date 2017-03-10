Руководитель аппарата ЖК не стал комментировать свое увольнение

В пресс-службе парламента также не ведают о том, что побудило Абдыманапа Кутушева освободить кресло

Руководитель аппарата Жогорку Кенеша Абдыманап Кутушев уволился. Информацию об этом «Вести.kg» подтвердили в пресс-службе аппарата.

Абдыманап Орозбаевич написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию. Спикер Чыныбай Турсунбеков подписал это заявление.

Редакция «Вести.kg» решила поинтересоваться причинами решения Кутушева покинуть свой пост, однако он не стал комментировать по телефону свое увольнение.

Напомним, ранее «Вести.kg» информировали о том, что комитет по международным делам, обороне и безопасности ЖК направил спикеру письмо с просьбой уволить Абдыманапа Кутушева в двухдневный срок.

Причиной стали многочисленные поездки руководителя аппарата парламента за границу. По словам Кутушева, это были обычные рабочие поездки, однако членов профильного комитета ЖК объяснения не удовлетворили.

Кутушев выезжал за границу не 6, как говорили раньше, а 8 раз, отмечают СМИ со ссылкой на депутата Акылбека Жамангулова. Известно, что финансовые расходы частично брала на себя принимающая сторона, однако некую часть все-таки Кутушев оплачивал из бюджета ЖК.

Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45136&Itemid=83