Грант Японии в размере 5,8 млн. сомов позволит обеспечить горячими обедами 5000 младшеклассников

Бишкек, “Саясат.kg”. Программа горячих школьных обедов будет расширена благодаря финансовой поддержке Японии.

Программа горячих школьных обедов в Кыргызстане будет расширена благодаря партнерству Министерства образования и науки КР, Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), ОФ “Агентство инициатив развития” (АИР) при финансовой поддержке народа Японии. Об этом сообщили сегодня во время подписания грантового соглашения министра образования и науки КР Кудайбердиевой Г.К, посол Японии Ёсихиро Ямамура, страновой директор ВПП ООН в КР Рам Сараванамутту и директор АИР Айида Жамангулова.

Благодаря гранту Японии в размере 5,8 млн сомов (83 332 тыс. долларов США) около 5 000 младшеклассников в 16 школах Чуйской и Иссык-Кульской областей будут ежедневно получать качественные и питательные горячие обеды.

Средства гранта будут направлены на приобретение современного промышленного кухонного оборудования для школьных столовых. Для приготовления горячих обедов школы получат более 300 единиц промышленного оборудования, включая электрические плиты, многосекционные жарочные шкафы, промышленные электросковороды, тестомесильные аппараты, холодильное оборудование, водонагреватели, многосекционные мойки, овощечистки и овощерезки, стеллажи и разделочные столы.

“Следуя традициям “шокуику” (от японского Shoku-iku – “образование через правильное питание”), мы сможем привить детям привычки здорового питания – основу для здоровья и полноценного развития, - отметил Посол Японии Ёсихиро Ямамура. – Мы гордимся тем, что можем поддержать усилия Министерства образования и науки КР и ВПП ООН по улучшению школьных обедов в Кыргызской Республике. Качественные школьные обеды – это фундамент воспитания здорового поколения”.

“Министерство образования и науки КР приветствует финансовую помощь народа Японии, которая позволит нам увеличить число школ, предоставляющих качественные обеды, - подчеркнула министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева во время церемонии подписания грантового соглашения. - С помощью партнеров, доноров, местных самоуправлений и родителей число школ предоставляющих горячее питание на сегодняшний день достиг 836 и мы уверены, что, объединяя усилия, добьёмся постепенного перехода всех школ страны на улучшенное питание”.

Для того, чтобы этот грант стал возможным, МОиН КР и ВПП ООН провела в выбранных школах подготовительную работу, включая техническую оценку школьных столовых, разработку индивидуальных технологических проектов для каждой школы и изменение всего механизма организации школьного питания. При поддержке ВПП ООН школам также помогли в обучении школьных поваров, формировании меню школьных обедов и в ремонте школьных столовых и обустройстве санитарной инфраструктуры.

“Тот факт, что усилия по улучшения школьного питания в Кыргызстане получают дополнительную поддержку, подтверждает эффективность проводимой работы и востребованность качественного питания в школах, - отметил страновой директор ВПП ООН в КР Рам Сараванамутту. – В пилотном проекте ВПП ООН по улучшению школьного питания участвуют 266 школ, но гораздо большее число образовательных учреждений заинтересовано в переходе на горячее питание. Дополнительная поддержка доноров, как, например, Японии позволяет расширить программу, чтобы больше детей получали полноценные обеды в школе”.

Исполнительным партнером проекта по запуску горячего питания в указанных 16 школах Чуйской и Иссык-Кульской областях станет ОФ “Агентство инициатив развития” (АИР). Это давний партнер МОиН КР и ВПП ООН по оптимизации школьного питания, участвующий, в том числе, в пилотном проекте по развитию пришкольных хозяйств. АИР возьмет на себя общую организацию в работе со школами, их оснащении новым оборудованием и подготовке к запуску горячего питания.

“Мы не первый год сотрудничаем с Министерством образования и науки КР и ВПП ООН и видим, какие результаты приносит улучшенное школьное питание, - отметила Айида Жамангулова. - Для нас большая честь, что посольство Японии и наши партнеры доверили нам ответственную роль в организации школьного питания в 16 школах”.

Проект по оптимизации школьного питания охватывает уже более 180 000 учеников начальных классов. Благодаря поддержке доноров растет число школ, участвующих в данном процессе.