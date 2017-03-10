Молодежь Иссык-Кульской области активно обучается рабочим профессиям

Бишкек, “Саясат.kg”. В настоящее время в Иссы-Кульской области восемь профессиональных лицеев, дают возможность обучиться десяти наиболее востребованным профессиям на краткосрочных курсах. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.
Обучение проводится бесплатно при поддержке Фонда развития навыков и Второго проекта АБР «Профессиональное образование и развитие навыков”. Курсы текущего потока завершатся к концу апреля 2017 года. После экзаменов учащиеся получат сертификаты государственного образца с соответствующим квалификационным разрядом по таким востребованным профессиям:
- профлицей № 2 (Каракол) – портной;
- профлицей №14 (Каракол) – электрогазосварщик и электромонтер;
- профлицей №22 (Балыкчы) – электромонтер оперативно-выездной бригады;
- профлицей №42 (с.Темир) – оператор по ветеринарной обработке животных, изготовитель художественных изделий из дерева, сантехник;
- профлицей №82 (с.Ананьево) – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, тракторист-машинист;
- профлицей №85 (с.Кош-Кол) – повар;
- профлицей №81 (Боконбаево) – электрогазосварщик, тракторист-машинист;
- профлицей №55 (Барскоон) – повар.
При этом учащиеся профлицеев активное участвуют в семинарах и мастер-классах. Например, в профессиональном лицее №85 в селе Кош-Кол, Иссык-Кульской области состоялся семинар и круглый стол на тему «Профессиональная молодежь, уверенное будущее».
А учащиеся по специальности «повар-официант» организовали мастер-класс, на котором продемонстрировали навыки приготовления и сервировки блюд европейской, национальной и восточной кухни. Слушателями курса по специальности «повар-официант» являются преимущественно девушки, которые планирует найти работу в ресторанах и пансионатах Иссык-Куля после прохождения курса обучения и получения сертификата.
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