Партия СДПК подала на Риту Карасартову иск в суд о защите чести и достоинства

Политическая партия СДПК подала иск в суд о защите чести и достоинства на Риту Карасартову. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердила гражданский активист.



Рита Карасартова предположила, что давала интервью, в котором сообщила, «что выборы в местные кенеши и выборы мэров проваливаются, потому что СДПК проталкивает своих, и если бы СДПК предлагали не коррумпированных, депутаты бы их поддержали», «что все кадровые назначения сегодня решаются за деньги».

«Наверное, этот случай и стал основой для подачи в суд. Атамбаев сам признавался, что платит, чтоб прийти в депутаты, когда назвал Жанара Акаева «балашкой» и напомнил ему, кто платил за его предвыборную борьбу», — добавила гражданский активист.

http://24.kg/obschestvo/46825/