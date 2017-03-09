МВД назвало бредом слухи об увольнении милиционеров за посты в поддержку Текебаева

Активисту Адилю Турдукулову предложили поделиться конкретными фактами, коль скоро он распространяет подобную информацию

Сотрудников милиции начали увольнять из-за постов в социальных сетях в поддержку лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом на своей странице в Facebook заявил активист Адиль Турдукулов.

«Тут мне пишет сотрудник милиции Таалай Асанбеков, которого собираются уволить из-за постов в ФБ против гонений на Текебаева.

Глупость за глупостью», - говорится в его сообщении.

«Вести.kg» обратились за комментарием в МВД. Однако, представитель пресс-службы министерства Эрнис Осмонбаев опроверг такую информацию.

- Это полнейший бред. Мы никак не вмешиваемся во всякие политические дела. У нас есть более важные дела, чем следить за постами в социальных сетях, ведь в наши обязанности входит борьба с преступностью и охрана правопорядка. Если у Адиля Турдукулова есть конкретные факты, подтверждающие увольнение сотрудников по подобным причинам, то пусть предоставит их нам.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45109&Itemid=83