Текебаев поздравил женщин «Сентября» открыткой хенд мейд из СИЗО

Заключенный на два месяца в СИЗО ГКНБ лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев поздравил женщин телеканала «Сентябрь» с 8 Марта.

Оппозиционер собственноручно сделал открытку, в которой написал: «Уважаемые Катя, Канышай, Динара и другие женщины, с «Сентября»! Поздравляю вас с 8 Марта. С уважением, О.Текебаев».

Напомним, Омурбек Текебаев заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 25 апреля. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.

http://24.kg/obschestvo/46754/