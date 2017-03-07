Текебаев поздравил женщин «Сентября» открыткой хенд мейд из СИЗО

Заключенный на два месяца в СИЗО ГКНБ лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев поздравил женщин телеканала «Сентябрь» с 8 Марта.
Оппозиционер собственноручно сделал открытку, в которой написал: «Уважаемые Катя, Канышай, Динара и другие женщины, с «Сентября»! Поздравляю вас с 8 Марта. С уважением, О.Текебаев».
Напомним, Омурбек Текебаев заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 25 апреля. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.
http://24.kg/obschestvo/46754/
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