Омурбек Текебаев попросил в камеру книги Уинстона Черчилля и Дональда Трампа

Адвокат лидера «Ата Мекена» рассказал, как проводит время в камере СИЗО народный избранник.



Адвокат лидера «Ата Мекена» рассказал ИА «24.kg», как проводит время в камере СИЗО народный избранник.

По словам Искена Афиджанова, Омурбек Текебаев попросил принести ему труды Уинстона Черчилля и Дональда Трампа.

«Он также попросил передать ему много бумаги. Хочет делать записи, свои мысли конспектировать, воспоминания», — сказал Искен Афиджанов.

Он добавил, что Омурбек Текебаев хотел бы заняться в камере и спортом, но ему не позволяют болезнь сердца и возраст.

Омурбек Текебаев заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 25 апреля. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.



http://24.kg/obschestvo/46455/