Омурбек Текебаев попросил в камеру книги Уинстона Черчилля и Дональда Трампа

Адвокат лидера «Ата Мекена» рассказал, как проводит время в камере СИЗО народный избранник.
Адвокат лидера «Ата Мекена» рассказал ИА «24.kg», как проводит время в камере СИЗО народный избранник.
По словам Искена Афиджанова, Омурбек Текебаев попросил принести ему труды Уинстона Черчилля и Дональда Трампа.
«Он также попросил передать ему много бумаги. Хочет делать записи, свои мысли конспектировать, воспоминания», — сказал Искен Афиджанов.
Он добавил, что Омурбек Текебаев хотел бы заняться в камере и спортом, но ему не позволяют болезнь сердца и возраст.
Омурбек Текебаев заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 25 апреля. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.
http://24.kg/obschestvo/46455/
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