Чон-Алайское РУСР оказало помощь пострадавшим в результате схода лавины в селе Жаш Тилек

Бишкек, “Саясат.kg”. Чон-Алайское РУСР оказало помощь на общую сумму 11510 сом пострадавшим в результате схода лавины в селе Жаш Тилек. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

Чон-Алайское районное управление социального развития оказало помощь на общую сумму 11510 сом пострадавшим в результате схода лавины в селе Жаш Тилек Чон-Алайского района Ошской области.

По словам начальника Чон-Алайского районного управления соцразвития Абдилашима Топчубаева, денежные средства были потрачены на приобретение одежды, обуви для пострадавших.

“В тот же день наши сотрудники выехали на место происшествия, чтобы оказать первичную помощь по спасению людей, которые оказались под лавиной. Составлены планы индивидуальной работы с семьями. Кроме этого, проводится работа по определению степени нуждаемости семей в ежемесячном пособии”, - рассказал А.Топчубаев.