Постпред Кыргызстана в ООН приняла участие в мероприятии по случаю Всемирного дня социальной справедливости

Бишкек, “Саясат.kg”. Организаторами мероприятия по случаю Всемирного дня социальной справедливости выступил Кыргызстан совместно с Францией, Колумбией, Тунисом и Международной организации труда. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

21 февраля 2017 года в штаб-квартире ООН прошло мероприятие по случаю Всемирного дня социальной справедливости, ежегодно отмечаемого 20 февраля. Этот день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Кыргызстана в 2007 году.

Организаторами мероприятия выступил Кыргызстан совместно с Францией, Колумбией, Тунисом и Международной Организации Труда.

С учетом складывающейся ситуации в мире, когда 93 процента людей живущих в условиях крайней нищеты проживают в странах с затяжными кризисами, значительное внимание было уделено вопросу создания достойных рабочих мест для предотвращения конфликтов и поддержания мира.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш направил специальное послание по случаю Всемирного дня социальной справедливости. В послании отмечалось, что мир, процветание и социальная справедливость тесно связаны между собой. Справедливый и всеобъемлющий доступ к достойному труду и приносящей доход деятельности имеют решающее значение для предотвращения конфликтов, урегулирования постконфликтных проблем и создания устойчивых обществ. Генеральный секретарь ООН призвал все правительства и общества вкладывать средства в людей и особенно в уязвимые группы населения.

Постоянный представитель Кыргызстана проинформировала присутствующих о проведенной за 10 лет работе по продвижению проблематики «социальной справедливости» на полях ООН. Было отмечено, что социальная справедливость подразумевает всеобщее равенство. Она стала постулатом повестки дня устойчивого развития до 2030 года и Целей устойчивого развития «Никого не оставить позади». Также М.Молдоисаева поделилась опытом страны в постконфликтном восстановлении, проведенных реформах и преобразованиях, направленных на устойчивое развитие.