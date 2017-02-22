В КРСУ в честь Дня защитника Отечества состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России

Бишкек, “Саясат.kg”. В КРСУ День защитника Отечества встретили концертом Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МОН КР.

В Кыргызско-Российском Славянском университете им.Б.Н.Ельцина состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России.

Выступление организовано посольством РФ в КР и представительством Россотрудничества в КР в честь Дня защитника Отечества.

Созданный в 1932 году Ансамбль песни и пляски Черноморского флота – один из старейших творческих коллективов Вооруженных сил РФ. Он является первым исполнителем таких произведений, как “Севастопольский вальс”, “Российский океанский флот”, “Заветный камень”, “Черное море”, “Морское сердце”, танец “Яблочко” и многих других.

За время своего существования коллектив провел свыше 30 тысяч успешных выступлений от кубриков и палуб боевых кораблей до главных сцен России. Ансамбль выезжал на гастроли в Польшу, Англию, Бельгию, Данию, Люксембург, Голландию, Австрию, Францию, Швейцарию и Германию.

В программе нынешнего концерта были представлены все жанры музыкального и хореографического искусства: русская и зарубежная классика, старинные матросские и солдатские песни, современные песни о России и Военно-морском флоте.