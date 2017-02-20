Материальный ущерб от крушения «Боинга-747» составил 195 млн. сомов

Правительство КР направило турецкой стороне официальное письмо с указанием суммы по возмещению материального ущерба нанесенного Кыргызстану, в частности пострадавшим в результате авиационной катастрофы.

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев посетил село «Дача-Су», которые пострадали в результате авиационной катастрофы «Боинг-747» в Сокулукском районе Чуйской области 16 января 2017 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Встреча с жителями началась с прочтения молитвы по погибшим.

«Правительственная комиссия, созданная для изучения причин авиационной катастрофы самолета «Боинг-747», приехала специально для передачи гуманитарной помощи собранной от кыргызстанцев. Ранее первым этапом пострадавшим и родственникам погибших была передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания», - сказал первый вице-премьер-министр.

В рамках встречи М.Абулгазиев подчеркнул, что Правительство КР направило турецкой стороне официальное письмо с указанием суммы по возмещению материального ущерба нанесенного Кыргызстану, в частности пострадавшим в результате авиационной катастрофы.

«С первых дней трагедии с турецкой стороной велись переговоры по возмещению ущерба. По нашим подсчетам сумма материального ущерба составляет 195 млн. сомов. Турецкая сторона изначально готова предоставить необходимую помощь и изучить наше письмо. Кроме того, они готовы взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей с одобрения их ближайших родственников», - сказал первый вице-премьер-министр.

Он отметил, что Правительство страны ведет всю необходимую работу по решению вопроса, связанного с обеспечением жилья пострадавших и добивается соответствующих выплат от турецкой стороны.

«На сегодня это является одной из первостепенных задач, которую мы обязаны и должны решить», - отметил Мухамметкалый Абулгазиев.

Первый вице-премьер-министр акцентировал внимание на том, чтобы люди не шли на поводу тех, кто предлагает свои юридические услуги в целях выплаты полагающихся компенсаций. Он заверил в том, что государство и есть «адвокат», который больше всех заинтересован в том, чтобы пострадавшие получили всю полагающуюся им материальную помощь и компенсации.

М.Абулгазиев сообщил, что в настоящее время на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций КР, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило более 91 млн сомов. Данный спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать.

В ходе встречи жители выразили свою признательность и благодарность за оказываемую поддержку и помощь, а также обратились с просьбой к правительственной комиссии организовать мобильную клинику, которая бы в течение некоторого времени находилась на территории поселка и оказывала бы необходимую медицинскую помощь.

Первый вице-премьер-министр поручил министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву решить данный вопрос, обеспечив необходимую помощь.

Источник - "Кабар"