И на автодорогах Нарынской области сошли снежные лавины. ПМ обеспечивает безопасный проезд

Бишкек, “Саясат.kg”. В связи со сходом лавин на некоторых участках Нарынской области патрульная милиция проводит работу по обеспечению безопасного проезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ОПМ УВД Нарынской области.



19 февраля 2017 года примерно в 06.00 утра в Жумгалском районе, по автодороге Арал-Минкуш на участке между 0.3 и 1.2 км сошла лавина объемом примерно 400-500м3 и перекрыла дорогу. На месте работали 2 спецтехники и 12 человек работники ДЭП №24. Сотрудники патрульной милиции по УВД Нарынской области обеспечивали безопасность дорожного движения.

20 февраля, после очистки движение автотранспорта восстановлена в одном направлении. Сотрудники группы патрульной милиции по ОВД Жумгальского района продолжают обеспечивать безопасный проезд транспортных средств.



В ночь на 20 февраля 2017 года на границе Нарынского и Тогуз-Тороуского районов, по автодороге Акталчат-Казарман-Нарын на нескольких участках произошел (44-45 и 79 км) сход лавины примерно более 1000 кубов и перекрыло дорогу. На месте работали 4 спецтехники и 11 человек работники ДЭП №18, сотрудники патрульной милиции по УВД Нарынской области и группы патрульной милиции ОВД Акталинского района, обеспечивали безопасность дорожного движения.



По данным заместителя начальника ОПМ УВД Нарынской области проезд в данном направлении остается закрытым. В этой связи Патрульная милиция по УВД Нарынской области рекомендует гражданам воздержаться от выездов на автотранспорте в данных направлениях, а так же просит соблюдать правила дорожного движения во избежание несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий.

