А.Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины и поручил оказать им всю необходимую помощь. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Президент КР Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 февраля, выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области.
Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в ходе стихии домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.
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