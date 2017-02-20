А.Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате схода лавины и поручил оказать им всю необходимую помощь. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент КР Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 февраля, выразил соболезнования семьям погибших в результате схода снежной лавины в Чон-Алайском и Кара-Сууйском районах Ошской области.

Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по восстановлению разрушенных в ходе стихии домов и оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.