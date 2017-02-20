Ситуацию с отправкой рабочей силы обсудил кыргызский посол с президентом Ассоциации малых и средних предприятий Кореи Чой Су Гю

Бишкек, “Саясат.kg”. В 2016 году в Корею прибыло всего 216 трудовых мигрантов из Кыргызстана.

17 февраля состоялась встреча посла А.Бешимова с Вице-президентом Ассоциации малых и средних предприятий Кореи Чой Су Гю, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между корейскими и кыргызстанскими компаниями в свете новых экономических условий в связи с членством Кыргызстана в ЕврАзЭс, также обсуждены вопросы трудовой миграции. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД КР.

ЧПП А.Бешимов обратил внимание своего собеседника на неблагоприятную ситуацию с отправкой рабочей силы из Кыргызстана, связанной с малым поступлением трудовых контрактов от корейских работадателей (в 2016 году прибыло в Корею всего 216 человек).

Низкая осведомленность, смутное представление, плохая информированность южнокорейских предпринимателей о Кыргызстане и кыргызстанских рабочих названа одной из главных причин притормаживания выбора ими кыргызстанцев. В этой связи, со стороны Ассоциации малых и средних предприятий Кореи выражена готовность в оказании содействия активного рекламирования трудовых мигрантов из КР, широкого распространения соответствующих агитационных материалов, буклетов и брошюр среди потенциальных работодателей.

Кыргызстан является членом Системы выдачи разрешения на работу EPS с 2007 года, кыргызстанские рабочие трудятся в сфере производства)