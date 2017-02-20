А.Атамбаев поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Нацсовета по устойчивому развитию КР

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Нацсовета по устойчивому развитию Кыргызской Республики. Об этом сегодня сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 февраля, обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым вопросы подготовки к заседанию Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики.

В ходе встречи было отмечено, что на предстоящем заседании Нацсовета по устойчивому развитию Кыргызстана предполагается обсудить предварительные результаты реализации данной стратегии на период 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.

“Эта стратегия показала необходимость наличия у страны подобного стратегического документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной дорожной карты”, - сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Национального совета по устойчивому развитию страны.