А.Атамбаев поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Нацсовета по устойчивому развитию КР

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Нацсовета по устойчивому развитию Кыргызской Республики. Об этом сегодня сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 февраля, обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым вопросы подготовки к заседанию Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики.
В ходе встречи было отмечено, что на предстоящем заседании Нацсовета по устойчивому развитию Кыргызстана предполагается обсудить предварительные результаты реализации данной стратегии на период 2013-2017 годы и определить вопросы разработки долгосрочной стратегии развития страны на период до 2040 года.
“Эта стратегия показала необходимость наличия у страны подобного стратегического документа, в котором обозначены основные ориентиры долгосрочного развития, своеобразной дорожной карты”, - сказал Алмазбек Атамбаев.
Президент поручил обеспечить тщательную подготовку к предстоящему заседанию Национального совета по устойчивому развитию страны.
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