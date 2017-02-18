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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 1 Президент Алмазбек Атамбаев встретился с основателем Института открытого общества Джорджем Соросом Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента КР. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, 17 февраля, в рамках рабочего визита в город Мюнхен (Германия) встретился с основателем Института открытого общества, филантропом Джорджем Соросом. В ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности Фонда «Сорос» в Кыргызстане, в том числе ход реализации программ, направленных на поддержку реформ в культурно-гуманитарной и социально-экономической сферах. Статьи по теме: Добавить комментарий