Печать

Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 1 КГМА собрала более 800 тыс. сомов пострадавшим в поселке Дача-Суу Бишкек, “Саясат.kg”. Это однодневная зарплата преподователей и сотрудников вуза. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки КР. Кыргызская Государственная медицинская академия им. И.К.Ахунбаева перечислила 836,9 тыс. сомов на счет пострадавших в поселке Дача-Суу во время крушения авиалайнера. Данная сумма сложилась из однодневной заработной платы преподавателей и сотрудников вуза. Вместе с тем, КГМА ещё раз выражает соболезнование и сочувствие родным и близким жертв трагедии 16 января сего года. Статьи по теме: Добавить комментарий