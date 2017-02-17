КГМА собрала более 800 тыс. сомов пострадавшим в поселке Дача-Суу

Бишкек, “Саясат.kg”. Это однодневная зарплата преподователей и сотрудников вуза. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки КР.
Кыргызская Государственная медицинская академия им. И.К.Ахунбаева перечислила 836,9 тыс. сомов на счет пострадавших в поселке Дача-Суу во время крушения авиалайнера.
Данная сумма сложилась из однодневной заработной платы преподавателей и сотрудников вуза.
Вместе с тем, КГМА ещё раз выражает соболезнование и сочувствие родным и близким жертв трагедии 16 января сего года.
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