В Бельгии Кыргызстану переданы архивные материалы по творчеству Чингиза Айтматова

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев накануне, 16 февраля, в рамках рабочего визита в Бельгию принял участие в церемонии передачи Кыргызстану архивных материалов по творчеству великого писателя Чынгыза Айтматова. Об этом сегодня сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Архивные материалы переданы почетным профессором Свободного университета Брюсселя, членом Королевской академии археологии Бельгии Жаном Бланкофф.

В своем выступлении глава государства тепло поприветствовал всех участников мероприятия, отметив, что в ней принимают участие много людей, близких к Чынгызу Айтматову, хорошо знавших его также, как чета Бланкофф. Президент сказал, что и у него были близкие отношения с великим писателем, который “особенно для людей нашего поколения является символом той страны, в которой мы росли, потому что Айтматов был не только кыргызским писателем, но и союзным, планетарным писателем”.

“Благодаря таким людям, как чета Бланкофф, тем кто был рядом, кто помогал ему, он стал писателем не только одного народа, а планетарным”, - сказал Алмазбек Атамбаев, с удовлетворением отметив, что за годы его президентства удалось открыть памятники Чынгыза Айтматова, а также надгробный мавзолей, достойный памяти великого писателя.

“Мы гордимся, что наш народ породил такого великого писателя, как Чынгыз Айтматов, слова, образы, символы которого через книги разошлись по всему миру,- сказал Алмазбек Атамбаев. - Каждое его произведение – большой нравственный урок, некоторые из которых раскрываются лишь через многие-многие годы”.

“Я очень благодарен супругам Бланкофф, потому что все, что связано с творчеством Айтматова, очень важно для нас. Коллекция аудио, видео фотоматериалов, которые собрала чета Бланкофф, - это очень интересные страницы из жизни писателя, которые, конечно, пригодятся для работы айтматоведов и будут храниться в музеях Кыргызстана, в том числе в доме-музее Айтматова. Я очень благодарен чете Бланкофф и за то, что в какие-то трудные минуты она была рядом с Чынгызом Айтматовым», - сказал Алмазбек Атамбаев.

По словам главы государства, это очень важно, когда ты вынужден быть вдалеке от Родины. «И мне приходилось иногда по доброй воле, а иногда и вынужденно пребывать вдали от родины. Когда рядом есть близкие люди, настоящие друзья, то это намного легче переносить», - подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Президент отметил, что в одном из своих интервью на вопрос о том, не одиноко ли ему в Брюсселе, Чынгыз Айтматов ответил, что есть такая чета специалистов по русскому языку Жан и Голди Бланкоф, которые ему очень близки, и с кем он открыто общается: “Это говорит об отношении великого писателя к чете Бланкофф”.

Глава государства также заметил, что иногда люди не ценят тех, кто рядом, не придают должного значения: “Иногда мы не ценим то, что имеем, не всегда должным образом оцениваем даже такой гений. Хорошо, что есть такие люди, как вы, которые сохранили крупицы жизни Чынгыза Айтматова, по-новому открывают грани нашего видения”.

“У меня сегодня было много встреч, но эта встреча режет по сердцу”, - сказал Алмазбек Атамбаев, выразив признательность представлям кыргызской диаспоры, дипломатическому корпусу, а также всем, кто пришел на эту церемонию.

Президент Алмазбек Атамбаев вручил чете Бланкофф символическую юрту, отметив, что в Кыргызстане этой семье всегда будут рады, и для них всегда открыта юрта любого кыргыза.

Официальный документ о передаче Кыргызской Республике архивных материалов по творчеству Чынгыза Айтматова был подписан министром иностранных дел КР Эрланом Абдылдаевым и почетным профессором Свободного университета Брюсселя, членом Королевской академии археологии Бельгии Жаном Бланкофф.