Чубак ажы: Почему молчат читающие намаз депутаты, за которых мы голосовали?

Чубак ажы Жалилов: Никто из депутатов не молвил даже "лам", когда Карамушкина выступила против тех, кто уходит на пятничный намаз...

Обращение Чубака ажы Жалилова:

"Уважаемые депутаты!

Мы против Дня влюблённых, введите запрет! Говорят, что 14 февраля – праздник влюблённых... Упаси Бог от такого праздника, нельзя отправлять своих сыновей и дочерей на посвящённые этому дню вечеринки, празднества. Этот день может стать причиной несчастливой жизни не только наших девушек, но и сыновей, потому что подвернется безнравственная девушка, и если она забеременеет, то придется жениться и на всю жизнь остаться несчастным.

Поэтому мы должны ввести запрет на этот бесовский праздник, который несет вред нашим сыновьям и дочерям. Пусть запретят показывать передачи, популяризирующие этот праздник, пусть это будет обычным днем. Я возмущён, что читающие намаз депутаты не поднимают вопрос таких негативных явление. Почему сидят и молчат читающие намаз депутаты, за которых мы голосовали? Почему молчат депутаты, сидящие на почетных первых местах, когда дело доходит до законов, касающихся защиты интересов мусульман, хотя все они читают намаз? Никто из них не молвил даже "лам", когда депутат Карамушкина выступила против тех, кто уходит на пятничный намаз...

За что мы голосуем? За то, чтобы защищали наши права, чтобы не поддерживали законы, которые несут нам вред, чтобы об этом говорили. Предположим, вы будете молчать по другим законом или в отношении таких, как Карамушкина. Но могли бы, по крайней мере, сказать, что нет такого праздника влюбленных и запретить? Разумеется, мы голосуем за читающих намаз, но и вы подумайте о своем долге перед нами. То, что вы читаете намаз, это ради себя и не надо делать из этого одолжения. Мы голосуем за вас не потому, что вы читаете намаз, а в надежде, что вы нам поможете. Скажите, что нам такой праздник не нужен, введите запрет законом, чтобы нигде не праздновался. Возможно, ваших голосов недостаточно при голосования за другие законы, но стараться запретить День влюбленных или другой праздник, который ведет к безнравственности, - это наш общий долг, наша общая задача".

Источник: SAYASAT.kg

http://www.gezitter.org/society/57751/