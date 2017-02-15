Бишкек, “Саясат.kg”. Детей из школы в Токтогульском районе, где обвалилась крыша, будут возить в соседнюю школу. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.
Учащимся средней школы №18 им. К.Чокоева в селе Котормо Токтогульского района Жалал-Абадской области, в которой обвалилась кровля крыши, будет организован подвоз в ближайшую школу.
По информации Токтогульского районного отдела образования, в средней школе №18 имени К.Чокоева 14 февраля из-за обильного снегопада обвалилась кровля крыши, на стенах образовались трещины.
В связи с этим 15 февраля в школе были отменены уроки. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева направила на место для изучения сотрудников районного отдела образования, на место выезжали представители райгосадминистрации, и сотрудники МЧС.
В школе им. К.Чокоева обучаются 342 ученика. Сейчас прорабатывается подвох детей в близлежащую школу.
В 2015 году в селе Котормо было начато, но не завершено строительство новой школы. Министерство образования и науки внесло предложение о включении строящейся школы в перечень объектов строительства на 2017 год.
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