Детей из школы в Токтогульском районе, где обвалилась крыша, будут возить в соседнюю школу

Бишкек, “Саясат.kg”. Детей из школы в Токтогульском районе, где обвалилась крыша, будут возить в соседнюю школу. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Учащимся средней школы №18 им. К.Чокоева в селе Котормо Токтогульского района Жалал-Абадской области, в которой обвалилась кровля крыши, будет организован подвоз в ближайшую школу.

По информации Токтогульского районного отдела образования, в средней школе №18 имени К.Чокоева 14 февраля из-за обильного снегопада обвалилась кровля крыши, на стенах образовались трещины.

В связи с этим 15 февраля в школе были отменены уроки. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева направила на место для изучения сотрудников районного отдела образования, на место выезжали представители райгосадминистрации, и сотрудники МЧС.

В школе им. К.Чокоева обучаются 342 ученика. Сейчас прорабатывается подвох детей в близлежащую школу.

В 2015 году в селе Котормо было начато, но не завершено строительство новой школы. Министерство образования и науки внесло предложение о включении строящейся школы в перечень объектов строительства на 2017 год.