В Чаткальском районе из-за снегопада введен режим ЧП

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области из-за снегопада введен режим чрезвычайного положения.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Режим веден с 14 февраля на неопределенный срок. Из-за непрекращающихся с 11 февраля осадков в сельских округах Каныш-Кыя и Чаткал высота сугробов превышает два метра.
В школах и детских садах приостановлены занятия.
На автодорогах района сошли несколько снежных лавин, сохраняется угроза схода новых. Службам спасения поручено осуществлять мониторинг за ситуацией.
Источник - "Азаттык"
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