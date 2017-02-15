В Чаткальском районе из-за снегопада введен режим ЧП

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области из-за снегопада введен режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Режим веден с 14 февраля на неопределенный срок. Из-за непрекращающихся с 11 февраля осадков в сельских округах Каныш-Кыя и Чаткал высота сугробов превышает два метра.

В школах и детских садах приостановлены занятия.

На автодорогах района сошли несколько снежных лавин, сохраняется угроза схода новых. Службам спасения поручено осуществлять мониторинг за ситуацией.

Источник - "Азаттык"