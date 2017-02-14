Избитый главред газеты «De-факто» вдруг отказался от своих показаний

Как сообщили в МВД, уже через два дня после инцидента журналист «передумал» искать виновных и заявил, что ни к кому претензий не имеет
Избитый в минувшую пятницу главный редактор газеты «De-факто» Амантур Мусагулов по неизвестным причинам обратился в Ленинский РУВД с просьбой не принимать мер по ранее поданному заявлению о нападении. Об этом «Вести.kg» сообщил пресс-секретарь МВД Бакыт Сеитов.
– В пятницу поступило заявление журналиста о том, что его избили около работы. По данному факту после изучения всех материалов дела и проведения необходимых следственных действий, уже в субботу было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако вчера вечером Мусагулов вновь обратился в УВД Лекнинского района, только уже с заявлением о том, что ни к кому не имеет претензий и просит оставить производство по данному факту. Он полностью отказался от своих слов и попросил больше его не беспокоить по этому инциденту, – отметил Сеитов.
Причины отказа, к сожалению, остаются загадкой. Давление? Угрозы? Пиар? Или журналист посчитал, что заслужил подобное наказание?
Напомним, что сегодня представитель Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов сообщил в СМИ о том, что главного редактора газеты неизвестные избили палками. Был ли связан инцидент с журналистской деятельностью Амантура Мусагулова, выяснить также не удалось.
Алтынай Айбек кызы
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44716&Itemid=80
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