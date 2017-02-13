Президент Кыргызстана поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост Федерального Президента ФРГ

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост Федерального Президента Федеративной Республики Германия.

В поздравительной телеграмме Глава государства отметил, что Кыргызстан высоко ценит личный вклад Франка-Вальтера Штайнмайера в успешное развитие кыргызско-германского сотрудничества, в том числе в рамках Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, инициированной им в 2007 году.

«Надеюсь, что достигнутый высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Германией будет в дальнейшем развиваться и укрепляться во благо наших народов. Подтверждаю глубокую заинтересованность Кыргызской Республики в дальнейшем расширении взаимовыгодного кыргызско-германского сотрудничества», - отмечено в поздравительной телеграмме.

Пользуясь случаем, президент Алмазбек Атамбаев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное время.

Президент Алмазбек Атамбаев пожелал Избранному Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Германии - мира и процветания.