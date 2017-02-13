А.Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана.
«Сегодня народ Туркменистана вновь подтвердил свое особое доверие к Вам и намеченному Вами курсу по достижению созидательного политического и социально-экономического развития государства.
Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Туркменистаном будут и дальше динамично развиваться в интересах наших народов», - отмечено в поздравительной телеграмме главы государства.
Президент Алмазбек Атамбаев пожелал избранному президенту Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!