А.Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана.

«Сегодня народ Туркменистана вновь подтвердил свое особое доверие к Вам и намеченному Вами курсу по достижению созидательного политического и социально-экономического развития государства.

Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Туркменистаном будут и дальше динамично развиваться в интересах наших народов», - отмечено в поздравительной телеграмме главы государства.

Президент Алмазбек Атамбаев пожелал избранному президенту Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания.