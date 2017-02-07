ЗамМВД Киргизии Абдыкаров - коррупционер?

Выходки замминистра МВД Д. Абдыкарова
Сейчас тянется много разговоров за спиной заместителя министра МВД Данияра Абдыкарова. Не касаясь прежних разговоров, остановимся на последних.
16 января этого года на село Дача-СУ рухнул грузовой самолет, погибли десятки людей. В то время как члены правительства полностью старались срочно ликвидировать последствия на месте катастрофы, в этот же день в 10 часов Д. Абдыкаров с семьей вылетел на остров Бали Индонезии. Д. Абдыкаров слышал, знал о кровавом событии с человеческими жертвами, но под предлогом "пропадет авиабилет" улетел на отдых. До ледяного сердца Абдыкарова не дошла гибель 38 мирно спавших соотечественников, и обескровливание еще многих людей. Он наплевал, что подчиненные коллеги ходили по крови и пожару. Имеет ли право такой человек занимать высокую должность в милиции?
Вызывает подозрение, на какие деньги Абдыкаров развлекается на отдыхе. Наверняка понятно, что милицейской зарплаты не хватит на отдых зимой вместе с женой и детьми на далеком солнечном острове.
Судя по услышанному нами, в 2003-2004 годах он работал в компании "Бител", и тогда вывел деньги в слишком больших суммах. Некогда журналист газеты "Азия ньюс" спросил у него: "Правда ли, что работая в "Бителе", вы вывели 15 млн долларов США? Избивали ли вас "черные"?". Он не нашелся что ответить, заикался, о чем это говорит?
Кто сегодня может гарантировать, что используя служебное положение, он не отмывает грязные деньги в офшорных банках острова Бали Индонезии?!
Д. Абдыкаров в апрельских событиях 2010 года был заместителем начальника Таласской областной милиции. 6 апреля он через Белый дом вызвал министра М. Конгантиева, поздней бросил его в руки большинства, а сам сбежал. Испугавшись разозленного народа, на бегу сбил с ног товарища (сотрудника милиции), и когда большинство отвлеклось на того, сам сбежал и спасся. Слышавшие пишут в газетах о том происшествии. Продавший в 2010 году своего министра "замнач" вполне может продать своего министра и в 2017 году! Привыкший после апрельских событий в течение двух лет прятаться в Дубае этот тип и теперь может выкрутиться. Но ему, наверное, правильней знать, что в жизни не всегда бывает по задуманному!
Говорится о скором проведении коллегии в МВД. Дадут ли на ней оценку негативным общественным мнениям о Д. Абдыкарове?! Когда прекратятся беспорядки в органе, получающем зарплату из государственной казны, и который обязан сохранять общественный порядок? Правительству-аке следовало бы подумать о необходимости содержания за счет налогоплательщиков похожих на Абдыкарова чиновников.
Источник: газета "Жаны ордо" №3 от 03.02.2017/стр.4
Источник - gezitter.org
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