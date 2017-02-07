В Киргизии требуют дешевого угля и света. В республике с митингов началась предвыборная кампания

Около полусотни граждан собрались в Нарыне – центре одной из областей Киргизии, чтобы потребовать у властей увеличить лимит дешевой электроэнергии, а также снизить цены на уголь.

Протестующие жалуются, что сильные морозы вынуждают жителей одной из наиболее бедных областей тратить значительные средства на отопление. Местные власти обещают помочь, но серьезно изменить ситуацию не могут.

Социальная направленность митинга не должна обманывать: митинг в Нарыне – одна из первых ласточек, сигнализирующих о начале полномасштабной политической борьбы. Задача подобных акций – проверить свои силы, продемонстрировать дееспособность потенциальным партнерам, а также мобилизовать протестный электорат. Позже, если дело дойдет до серьезного конфликта, патриотический имидж может сильно пригодиться.

Президентские выборы в Киргизии намечены на ноябрь этого года, однако де-факто предвыборная кампания уже началась. С января заметно возросла активность ряда политиков, идет набор сотрудников в штабы претендентов. Как грибы после дождя появляются новые сайты, группы в социальных сетях, благотворительные фонды и "аналитические структуры".

Постепенно СМИ начинают наполняться портретами будущих претендентов. Недалек тот день, когда полосы местных газет будут забиты фотографиями натужно улыбающихся политиков разной степени упитанности.

Первый кандидат уже объявился – экс-премьер Киргизии, лидер партии "Ак-Шумкар" ("Белый кречет") Темир Сариев уже объявил о желании побороться за пост главы государства. Остальные претенденты пока предпочитают не делать официальных заявлений.

На этом фоне часть парламентариев пытается инициировать отставку правительства. В вину чиновникам депутаты ставят не самые удачные итоги от вступления Киргизии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Неизвестно, удастся ли народным избранникам перетрясти состав кабинета министров, но сами претензии имеют под собой серьезную основу.

По мнению экс-главы Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой, из-за неэффективных действий правительства "Киргизия упустила множество возможностей… У руководства страны было несколько лет, чтобы подготовиться к членству в ЕАЭС, но увы, необходимая работа своевременно проведена не была. Вместо реальных дел правительство декларировало политические лозунги, словно надеясь, что все получится само собой".

Пока ряд кандидатов собирают силы и заключают союзы, партия власти – Социал-демократическая (СДПК) – переживает раскол. Депутаты объединились в три группы вокруг наиболее вероятных преемников президента.

Собственно, имя преемника на данный момент и есть главная интрига. "Кого поставит вместо себя президент?" – самый распространенный вопрос. Да, глава государства ранее обещал по истечении срока мирно удалиться на покой, не вмешиваться в передачу власти и не помогать своему ставленнику на выборах. Однако пока что местные политики относятся к подобным заявлениям скептически – "как это можно не проталкивать своих на властные посты? Это отход от привычных норм и полный слом правил игры. Так не бывает".

Более вероятным представляется сценарий, по которому нынешний президент сопроводит свой уход сделкой – власть в обмен на гарантии неприкосновенности Атамбаеву и его ближайшему окружению.

Пока что Алмазбек Атамбаев молчит. Возможно, еще не сделал выбор, возможно – ждет визита Владимира Путина, а может, специально тянет время, чтобы уберечь человека от неприятностей – как только имя "избраннного" будет названо, остальные претенденты попытаются "съесть его заживо".

Как поступит Атамбаев, выяснится позднее. Но даже если он не скажет ни слова, сам факт мирной передачи власти победителю президентских выборов для Киргизии станет шагом вперед. За время независимости Киргизии лишь один из трех президентов мирно покинул свой пост, остальные два бежали, спасаясь от толпы озлобленных вооруженных сограждан.

Источник - ng.ru