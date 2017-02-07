Ашхабад: после сноса домов стало больше бездомных животных

После недавнего сноса жилых домов в центре Ашхабада, в некоторых микрорайонах стало больше бездомных животных, сообщают местные жители.



По словам жителей Ашхабада, семьи, после сноса домов, вынужденные ютиться во временном жилье на съемной квартире или у родственников, зачастую оставляют своих кошек и собак на улице. "Некоторые семьи, покидая свои дома, вместе с домашней утварью забирают с собой и своих домашних питомцев. Но, многим, переезжающим в тесные многоэтажки и самим бывает трудно разместиться", - рассказал житель микрорайона "Мир-7" Аннагелди.

Об очередном сносе сотен жилых домов в центре Ашхабада стало известно в конце января. "Наши дома сносят в рамках так называемых мер по обустраиванию города. Так как нет ясного порядка выделения нового жилища, многим семьям велели пока пожить у родственников", - сообщила группа ашхабадцев.

В настоящее время жители Ашхабада сообщают, что микрорайонах можно видеть брошенных домашних животных, в основном собак, оставшихся на улице без присмотра. "Их кормят жители близлежащих домов, дети играют с ними",- рассказал один из местных жителей.

Как сообщила правозащитница из Ашхабада Наталья Шабунц, зачастую кошек и собак, которых подкармливают местные жители, убивают прямо на глазах у детей. «После этого некоторые дети нуждаются в психологической помощи. В настоящее время истребление животных участилось", - добавила она.