В Таджикистане предлагают ввести обязательные брачные контракты

В ответ на жалобы женщин о том, что они остаются без средств к существованию на фоне роста числа разводов и снижения уровня жизни, таджикские депутаты предлагают ввести обязательное подписание брачных договоров.



Предлагаемая инициатива была направлена в парламент в ноябре в качестве поправки в семейное законодательство Таджикистана. Несмотря на скептические высказывания некоторых, утверждающих, что таджики не готовы к этой относительно распространенной на Западе практике по разделу имущества, финансов и даже детей в случае развода, ожидается, что законопроект будет принят.

Власти в Таджикистане – стране с подавляющим мусульманским населением и исключительно светским режимом - говорят, что законопроект был инициирован государственным комитетом женщин и направлен на обеспечение финансового благополучия женщин после развода. Власти отмечают, что права мужчин также будут защищены.

Государственный комитет по статистике сообщил, что в 2016 году было зарегистрировано около 9 тысяч разводов – на 4,4 процента больше, чем в 2015 году. С ростом числа разведенных женщин растут опасения, что они и их дети могут остаться без средств к существованию.

Молодожены в Таджикистане часто живут с семьей мужа, или в случае финансово благополучных семей, в отдельном доме, предоставленным родителями мужа и зарегистрированном на имя мужа. И хотя семейные суды обычно обязывают мужей платить алименты и поддерживать детей, на самом деле нет никаких гарантий исполнения этих решений. В дополнение к проблеме, многие мужчины таджики работают в качестве нелегальных трудовых мигрантов в России и в других странах, что затрудняет возможность оценки их дохода в судах