"Международная Амнистия": в сирийской тюрьме вешали заключённых

Правозащитная организация "Международная амнистия" (Amnesty International) сообщила о массовых казнях в тюрьме Сайеднайя в Дамаске.
В отчёте правозащитников отмечается, что с 2011 по 2015 год в военной тюрьме, подконтрольной режиму Башара Асада, еженедельно вешали по 20–50 человек. Общее число казнённых может составлять от пяти до 13 тысяч. По утверждению авторов доклада, тела повешенных вывозили за пределы тюрьмы и закапывали в общих могилах.
"Международная амнистия" подчёркивает, что доклад написан на основе свидетельств 84 человек, среди которых бывшие охранники, судьи, адвокаты и освобождённые заключённые.
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