Парламент Израиля узаконил поселения на Западном берегу Иордана

Парламент Израиля узаконил около четырех тысяч домов, нелегально построенных на частных землях палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
Законопроект был одобрен в понедельник вечером 60 голосами против 52.
Согласно документу, палестинцы, которые изначально владели землей, получат в качестве компенсации деньги или другой участок земли. Власти Палестинской автономии не разрешают палестинцам продавать землю Израилю, в противном случае им грозит смертная казнь.
Ранее законопроект подвергался критике, как в самом Израиле, так и в мире. Скорее всего, он будет оспорен в суде.
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит назвал его неконституционным, сообщает Би-би-си.
Палестинцы уже выступили с осуждением закона, отметив, что он приведет лишь к большей нестабильности и хаосу в регионе.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!