В 2016 году нацвалюта Казахстана укрепилась

Казахстанская национальная валюта укрепилась в 2016 году в реальном выражении на шесть процентов, тогда как ослабление с начала 2014 года по декабрь 2016 года составило 21 процент, сообщает сегодня пресс-служба Национального банка Казахстана.
Ослабление тенге к российскому рублю в 2016 году, по данным Национального банка Казахстана, составило 8,3 процента. По отношению к американскому доллару тенге укрепился в прошлом году на 2,6 процента.
По информации Нацбанка, приток капитала помимо прямых иностранных инвестиций в предприятия нефтегазовой отрасли обеспечивался и за счет займов от международных организаций и использования Национального фонда.
Дефицит текущего счета платёжного баланса в 2016 году, по оценке Национального банка, составил 8,2 миллиарда долларов при положительном торговом балансе в размере 9,4 миллиарда долларов. В 2015 году дефицит текущего счета составлял 5,5 миллиарда долларов при профиците торгового баланса в 12,7 миллиарда долларов.
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