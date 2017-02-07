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В ходе разбойного нападения на кафе в Бишкеке грабители забрали 100 тысяч сомов

Из кассы китайского кафе «Цзи Сян», расположенного возле здания Дворца бракосочетаний в Бишкеке, грабители забрали 100 тысяч сомов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.


Нападение произошло 6 февраля примерно 21:55. Четверо вооруженных мужчин в масках ворвались в кафе и произвели выстрел в воздух. Затем забрали из кассы 100 тысяч сомов и скрылись.

 

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа. Опросили посетителей, свидетелей и сотрудников заведения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Сообщается, что при осмотре места ЧП гильзы не обнаружены.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 «Разбой». Ведется следствие.

           

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