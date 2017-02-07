В Баткене обсуждена обстановка на кыргызско-таджикской границе

В конце недели в Лейлекском районе Баткенской области состоялась встреча пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, сообщает Пограничная служба Кыргызстана.

На встрече председатель Государственной пограничной службы Мирбек Касымкулов и командующий пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали обсудили совместные меры по профилактике, предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций на кыргызско-таджикской границе.

По итогам встречи пограничным представителям Баткенской (КР) и Согдийской (РТ) областей поручено выработать и утвердить план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе. "Кроме того были даны указания пограничным нарядам двух республик строго придерживаться линии поведения на госгранице. В целях предотвращения конфликтов среди жителей приграничных районов по водно-земельным, хозяйственным и иным вопросам решено активизировать работу представителей местных органов власти государств", - говорится на официальном сайте Пограничной службы КР.

В конце января в селе Кок-Таш Баткенского района произошел инцидент между гражданами двух стран, дошедший до бросания камней сторонами. Сообщалось, что в ходе конфликта повреждены четыре автомашины и один жилой дом.

Периодически возникающие конфликты между жителями приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана в Баткенской области вызывают обеспокоенность Бишкека и Душанбе. Основной причиной инцидентов на границе является многочисленность несогласованных участков границы и спорных земель.

По данным Пограничной службы Кыргызстана, в прошлом году на кыргызско-таджикской границе было зарегистрировано шесть инцидентов различного характера. Это, безусловно, показывает снижение напряженности на границе, сравнительно с прошлым годами. В предыдущие годы происходили конфликты, вплоть до перестрелок. Пограничные ведомства двух стран провели встречу в целях предотвращения подобных эксцессов.

Источник: Кыргызская служба Би Би Си, перевод: gezitter.org