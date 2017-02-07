Сегодня в Бишкеке состоится митинг-реквием в честь памяти Шералы Назаркулова

Правозащитник Шералы Назаркулов во времена правления президента А.Акаева выступал против передачи кыргызских земель Узенгу-Кууш Китаю и в знак протеста объявил голодовку
Бишкек, “Саясат.kg”. Сегодня, 7 февраля в Бишкеке, возле здания Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР пройдет митинг-реквием в честь памяти правозащитника Шералы Назаркулова. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Омбудсмена КР.
Правозащитник Шералы Назаркулов во времена правления президента А.Акаева выступал против передачи кыргызских земель Узенгу-Кууш Китаю и в знак протеста объявил голодовку. На 22-й день политической акции, 7 февраля 2002 года Шералы Назаркулов скончался. За проявленную активную гражданскую позицию Шералы Назаркулов посмертно награжден медалью «Эрдик».
В митинг-реквиеме примут участие представители правозащитных НПО, общественные деятели, родные и близкие Шералы Назаркулова.
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