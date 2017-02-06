Омбудсмен К.Оторбаев: Всей страной, каждым двором и домом мы должны объединиться и встать на защиту наших детей!

К.Оторбаев: “Дети, физически и психологически здоровые дети – это не только наше будущее, это безопасность нации, безопасность республики в целом”

Бишкек, “Саясат.kg”. «Обратить особое внимание и взять на постоянный контроль работу местных органов власти, а также оказывать им необходимое содействие в организации и проведении регулярных превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей”, - распоряжение об этом отдал Кубат Оторбаев 3 февраля 2017 года всем региональным представительствам Акыйкатчы (Омбудсмена) КР.

Причиной для принятия данного решения стал очередной факт полового насилия над ребенком. В частности, как Акыйкатчы Кубату Оторбаеву сообщил Уполномоченный представитель Омбудсмена по Иссык-Кульской области О.Тамаев, жительница села Сары-Камыш Ак-Суйского района С.К. С-ва 1976 г.р. обратилась в правоохранительные органы с заявлением о принятии мер в отношении своего супруга, который, как утверждает заявительница, в течение нескольких лет насиловал их дочь З. А-ву 2004 года рождения.

По данному заявлению Ак-Суйский районный суд вынес решение заключить под стражу на два месяца в СИЗО г. Каракол отца девочки до проведения соответствующего расследования и биологической экспертизы.

По окончании расследования дело было передано в Ак-Суйский районный суд, где 25 января 2017 г. судья Р.Т. Маматкулов, рассмотрев все факты происшествия, признал обвиняемого виновным по ст. 130 ч. З,4 п.2 и приговорил к лишению свободы на 20 лет в исправительной колонии строгого режима.

После этих событий было проведено общее собрание с участием Уполномоченного представителя Акыйкатчы КР по Иссык-Кульской области, руководителя социальной защиты Ак-Суйского района, заместителя прокурора Ак-Суйского района, сотрудников УВД и РОВД г. Каракол, сотрудников Айыл Окмоту и жителей села Сары-Камыш, в ходе которого жителям села разъясняли права детей и обязанности родителей.

“Дети, физически и психологически здоровые дети – это не только наше будущее, это безопасность нации, безопасность республики в целом. Поэтому мы, взрослые, и в первую очередь – юристы и правозащитники должны занять жесткую и непримиримую позицию к любой расхлябанности, к любому бездействию как родителей, так и властей в вопросах обеспечения этой безопасности для наших детей и молодежи. Тем более, этот набат актуален в свете последних событий, происходящих в Кыргызстане. Я говорю об участившихся фактах полового насилия над детьми и о тех “группах смерти”, которые подталкивают детей к суициду. Мы не можем этого допускать. Всей страной, каждым двором и домом мы должны объединиться и встать на защиту наших детей!», - отметил Кубат Оторбаев.