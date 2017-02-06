Подписан новый Уголовно-процессуальный Кодекс КР

В новый УПК КР вводится институт следственного судьи

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Уголовно-процессуальный Кодекс КР. Об этом сегодня сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Принятый Кодекс разработан в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года № 147, решений Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики в рамках деятельности экспертной рабочей группы, созданной для разработки законопроектов, направленных на реформирование судоустройства.

Концепция принятого УПК КР направлена на решение следующих фундаментальных проблем уголовного судопроизводства:

1. Переформатирование стадии возбуждения уголовного дела, которая в рамках досудебного производства начинается с момента регистрации в Едином реестре заявления (сообщения) о преступлениях и проступках.

Следствие по уголовным делам и производство по делам о проступках, обозначенные в проекте единым термином «досудебное производство», рассматриваются лишь как формы единого процесса. Все процессуальные действия могут совершаться лишь после начала уголовного производства по делу.

Таким образом, в правоохранительных органах требуется создание и ведение Единого реестра преступлений и проступков и оборудование этих органов техническими средствами для фиксирования уголовного производства. В итоге мы получаем унификацию органов дознания и следствия в рамках нового «досудебного производства» с одновременным расширением судебного контроля за деятельностью органов его осуществляющих.

2. Придание процессуальной формы приняли оперативно-розыскным действиям, производимым в рамках расследуемого уголовного дела. Отдельная глава УПК КР посвящена специальным (негласным) следственным действиям, под которыми понимается разновидность следственных действий, сведения о факте и методе их проведения, не подлежащие разглашению. Специальные (негласные) следственные действия проводятся в случаях, если сведения о преступлении и лице, его совершившем, невозможно получить другим способом.

3. Придание уголовному процессу большей гибкости путем введения института «процессуальное соглашение». Если в действующем УПК имеется только упрощенный порядок производства в связи с согласием обвиняемого с предъявленным обвинением, то в новом УПК КР он включает в себя три вида процессуального соглашения:

1) процессуальное сотрудничество;

2) соглашение о признании вины;

3) соглашение о примирении сторон.

4. В новом УПК КР кассационное производство отнесено к ведению Верховного суда Кыргызской Республики, где рассматривается дело в составе трех судей.

5. В УПК КР производство дел по вновь открывшимся обстоятельствам дополнено «новыми обстоятельствами».

6. Новеллой в УПК КР является раздел «Особый порядок уголовного судопроизводства», который включает в себя также такие новые институты, как «Особенности производства в отношении юридических лиц», «Особенности уголовного судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц».

7. Следующим новым институтом уголовного судопроизводства является «Производство по делам о проступках». Данные положения разработаны в целях реализации норм нового Кодекса о проступках. В УПК закреплена процедура ведения производства по делам о проступках.

8. В УПК КР максимально отражена состязательная модель уголовного процесса с участием присяжных заседателей, где доказательствам не придается заранее установленная сила. Коллегия присяжных решает вопросы факта, а профессиональный судья определяет вид и меру наказания.

9. В УПК КР введено новое понятие «уведомление о подозрении». При наличии достаточных доказательств, дающих основания для подозрения лица в совершении преступления (проступка), следователь, орган дознания уведомляет лицо о подозрении и разъясняет ему права подозреваемого.

10. Начало судебного производства по уголовным делам дополнено новым этапом - предварительное слушание, который проводится по ходатайству сторон или по инициативе судьи при наличии: 1) ходатайства об исключении недопустимых доказательств; 2) оснований для возвращения дела прокурору (доследование); 3) оснований для приостановления или прекращения дела; 4) по делам об особо тяжких преступлениях; 5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

В новый УПК КР вводится институт следственного судьи. Следственный судья – судья, применяющий меры, ограничивающие права и свободы подозреваемого, обвиняемого, осуществляющий судебный контроль за законностью процессуальных действий и решений уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, руководителя следственного подразделения, прокурора.

В новом УПК КР максимально уравниваются в правах стороны обвинения и защиты путем внедрения дополнительных процессуальных гарантий для подозреваемых и обвиняемых. К примеру, подозреваемый обеспечивается защитником с момента фактического (физического) задержания, а не с момента водворения в изолятор временного содержания (ИВС), будет иметь право при задержании на один телефонный разговор, требовать проверки законности и обоснованности задержания, а также право на медицинский осмотр и помощь врача после фактического задержания.

Обвиняемому предоставляется право заключать процессуальные соглашения. Защитник выбирается подозреваемым и обвиняемым из числа адвокатов.

Органы досудебного производства, прокурор и суд лишены процессуальных возможностей вмешиваться в выбор защитника и препятствовать его участию в деле. Также обеспечены процессуальные гарантии конфиденциальности общения защитника с подозреваемым, обвиняемым.

Приведены в соответствие с международными требованиями положения относительно подозреваемого и обвиняемого, которые уравнены в своем правовом статусе.

Также приведены в соответствие с международными требованиями и требованиями Конституции Кыргызской Республики положения УПК КР о перечне мер пресечения, их длительности, процедуры применения, порядка их обжалования и пересмотра.

Значительно расширены права защитника (адвоката). Так, защитник может депонировать доказательства, снимать копии документов из материалов дела. Обязанности защитника дополнены требованием о соблюдении правил профессиональной этики.

Большое внимание в проекте уделяется обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства.

Серьезной реформе подверглись главы о доказательствах и доказывании. Было пересмотрено определение доказательства. Источники доказательств дополнены показаниями эксперта. В качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию, выступает виновность или невиновность, а не вина, как в действующем УПК КР.

Доказывание состоит из собирания, закрепления, исследования и оценки доказательств. Значительно расширены полномочия защитника в части собирания доказательств. В частности, ему дается право инициирования на договорной основе производства экспертизы.

Регламентируется использование научно-технических средств в процессе доказывания.

Следует отметить, что заложенные в принятом УПК КР новеллы требуют значительного изменения правового сознания сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих правоприменительную деятельность. Поэтому положения нового УПК КР потребуют много времени для ознакомления, переосмысления и переориентации. Необходимо подготовить нормативную правовую базу, определяющую организационные основы деятельности правоохранительных органов в уголовном судопроизводстве по новым правилам. Также нужно время для переобучения следователей, прокуроров, судей, адвокатов.

В связи с чем, законом КР «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» предусмотрено введение в действие нового УПК КР с 1 января 2019 года.