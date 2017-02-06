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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 1 Имеет ли отношение "Бир дуйно" Толейкан к терроризму? Несколько дней назад в Оше был задержан гражданин, причастный к организации "Хизб-ут Тахрир". Во время обыска его дома были обнаружены книжки правозащитной организации "Бир дуйно Кыргызстан", которой руководит Толейкан Исмаилова. Об этом сообщили из Государственного комитета национальной безопасности. Судя по сообщению спецслужбы, помимо дисков, призывающих свергнуть конституционный строй в стране, были найдены и книги "Бир дуйно Кыргызстан" под названием: "Научись отстаивать свои права". Судя по сообщению пресс-секретаря ГКНБ Рахата Сулайманова, во время задержания подозреваемого представители упомянутой организации постарались собрать людей, поднять шумиху. Но это сообщение комитета безопасности опровергается организацией "Бир дуйно Кыргызстан". Вот что сообщила руководительница организации Толейкан Исмаилова: "Мы не имеем отношения к этому происшествию, никто из нас туда не отправлялся. В день оглашения приговора Азимжану Аскарову в ГКНБ решили выдвинуть необоснованные обвинения нашей организации. Мы подадим в суд на ГКНБ. Что собой представляет организация "Бир дуйно Кыргызстан", как вы оцениваете деятельность Толейкан Исмаиловой? С этими вопросами мы обратились к известным личностям. Токтогул Какчекеев, политолог: - Толейкан Исмаилова внесла большой вклад в появление НПО в нашей стране, никто не может сегодня оспорить ее роль в зарождении правозащитного движения. Это совпало с программой Акаева "островок демократии". В то время двери в посольстве США не закрывались, а государственные деятели без устали говорили о законности, транспарентности. Можно сказать, что тогда была открыта дорога для правозащитников. США вложила большие деньги в развитие НПО. Так как движение НПО и его сторонники получили доступ к большим средствам, в этой сфере собрались люди, готовые болтать пять раз в день. Они поспособствовали появлению института омбудсмена. Т. Исмаилова выбрала работу, которая соответствует ее внутреннему миру, она лояльна к западной политике. Никого не должно удивлять, что она выступает в защиту Азимжана Аскарова, Кадыржана Батырова и других. Потому что Основной закон Кыргызстана это позволяет. Если бы наши государственные служащие относились бы к своей работе так же, как Т. Исмаилова, то наша страна достигла бы многих успехов. Келдибек Ниязов, заслуженный артист КР:

- Меня удивляют эти правозащитники. Создается ощущение, что ради денег они готовы предать своего отца или сына. Чего только не делают. Разве государство не может пресечь деятельность правозащитников. Депутаты вроде принимают законы, так почему бы им не принять закон, ограничивающий деятельность этих правозащитников?! Такими темпами они не скоро прекратят свою преступную деятельность по отношению к кыргызскому народу... Асан Турсункулов, художник: - Из-за Азимжана Аскарова между двумя народами началась война, погибли тысячи человек, еще тысячи получили ранения. Сторонники таких преступлений являются врагами кыргызского народа, такие организации нужно закрывать, а причастных к ним сажать, как предателей. Нужно проверить их недвижимость, детей, нажитое богатство. Они враги. Других слов нет. В 2008 году мы обращались к правозащитникам, когда ущемлялись права студенток. Не обратили внимание. Азиза Абдирасулова и Толейкан Исмаилова бессовестны. В их сердцах нет даже искорки привязанности к кыргызскому народу. Хотят только развязать войну среди народа. Наверное, думают, что кыргызы поднимутся, если Аскаров выйдет на свободу. Скорее всего, хотят беспорядков. Мирхамид Токтогул уулу, журналист: - Два года назад поднимался законопроект о неправительственных организациях, финансируемых из-за границы. Но цель не была достигнута. Для сохранения унитарности, суверенности страны, в интересах общества нужно устранять появляющиеся препятствия. Что касается того, что они сделали, пора принимать меры. Источник: Фабула Источник: asianews.kg, перевод: gezitter.org Добавить комментарий