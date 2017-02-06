Кыргызстанцам вручили награды XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ

Кыргызская Республика была представлена на 11-х Дельфийских играх СНГ в девяти номинациях

Бишкек, “Саясат.kg”. 4 февраля в Министерстве культуры, информации и туризма КР состоялась торжественная церемония награждения победителей Одиннадцатых Молодежных Дельфийских Игр государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители Министерства культуры, информации и туризма КР и руководство Национального Дельфийского комитета в лице директора Исполнительного комитета Рафаила Сарлыкова, и члена Национального Дельйиского комитета, директора Детской школы искусств №4 г.Бишкек Татьяны Масиевской горячо поздравили с успешным выступлением лауреатов.

По итогам выступления сборной Кыргызстана на XI Молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, шесть призовых мест были удостоены сольные участники и творческие коллективы из Кыргызстана.

Непревзойденная мастер акробатической стрельбы из лука ногами, артистка Кыргызского Государственного цирка Чынара Мадимкулова заняла второе место в номинации “Цирк» в возрастной категории.

В номинации «Изобразительное искусство» в возрастной категории второе место было присуждено кыргызстанке Екатерине Жуковой .

В номинации «Сольное народное пение» 3-го места был удостоен молодой исполнитель кыргызской эстрады Мыктыбек Нурланбеков .

Также одержал победу и занял призовое 3-е место в номинации «Скрипка» начинающий скрипач Шамиль Сулейманов .

Взрослый и младший составы Народного образцового ансамбля «Шаттык» стали лауреатами Игр, удостоившись оба 3-х мест в соответствующих возрастных категориях.

В министерстве культуры каждому из участников вручили сертификат XI Молодежных Дельфийских игр СНГ от имени Директора Международного Дельфийского комитета, Председателя Исполкома Национального Дельфийского совета России Владимира Понявина и благодарственные письма от Министра культуры, информации и туризма КР Тугелбая Казакова.

Руководители и педагоги, готовившие молодых талантов к участию в Играх, за большой вклад в развитие дельфийского движения и хорошую подготовку участников сборной нашей республики, были отмечены благодарственными письмами Министерства культуры и Дельфийского комитета КР.

Кыргызская Республика была представлена на 11-х Дельфийских играх СНГ в девяти номинациях.

Итоговый очный этап XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ прошел с 28 ноября по 3 декабря 2016 года в городе Москва и в городе Санкт-Петербург.

В Дельфийских Играх СНГ приняли участие более 500 представителей талантливой молодежи в возрасте от 10 до 25 лет и 61 член жюри из 8 стран Содружества. В конкурсную и фестивальную программу вошли 17 номинаций по народным, классическим и современным видам искусств. Соревнования проходили по возрастным группам номинаций в виртуальном формате. Общее количество разыгранных наград составило 36 комплектов.

Справочно: Дельфийские игры в мире – комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, которые проводятся по 47 народным, классическим и современным номинациям: фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия. Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция.