Кыргызстанцам вручили награды XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ

Кыргызская Республика была представлена на 11-х Дельфийских играх СНГ в девяти номинациях
Бишкек, “Саясат.kg”. 4 февраля в Министерстве культуры, информации и туризма КР состоялась торжественная церемония награждения победителей Одиннадцатых Молодежных Дельфийских Игр государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Представители Министерства культуры, информации и туризма КР и руководство Национального Дельфийского комитета в лице директора Исполнительного комитета Рафаила Сарлыкова, и члена Национального Дельйиского комитета, директора Детской школы искусств №4 г.Бишкек Татьяны Масиевской горячо поздравили с успешным выступлением лауреатов.
По итогам выступления сборной Кыргызстана на XI Молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, шесть призовых мест были удостоены сольные участники и творческие коллективы из Кыргызстана.
В министерстве культуры каждому из участников вручили сертификат XI Молодежных Дельфийских игр СНГ от имени Директора Международного Дельфийского комитета, Председателя Исполкома Национального Дельфийского совета России Владимира Понявина и благодарственные письма от Министра культуры, информации и туризма КР Тугелбая Казакова.
Руководители и педагоги, готовившие молодых талантов к участию в Играх, за большой вклад в развитие дельфийского движения и хорошую подготовку участников сборной нашей республики, были отмечены благодарственными письмами Министерства культуры и Дельфийского комитета КР.
Кыргызская Республика была представлена на 11-х Дельфийских играх СНГ в девяти номинациях.
Итоговый очный этап XI Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ прошел с 28 ноября по 3 декабря 2016 года в городе Москва и в городе Санкт-Петербург.
В Дельфийских Играх СНГ приняли участие более 500 представителей талантливой молодежи в возрасте от 10 до 25 лет и 61 член жюри из 8 стран Содружества. В конкурсную и фестивальную программу вошли 17 номинаций по народным, классическим и современным видам искусств. Соревнования проходили по возрастным группам номинаций в виртуальном формате. Общее количество разыгранных наград составило 36 комплектов.
Справочно: Дельфийские игры в мире – комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, которые проводятся по 47 народным, классическим и современным номинациям: фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия. Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция.
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