Правительство в лице Минобразования и науки КР решило войти в состав учредителей “Себат”

В настоящее время разработан новый проект устава «Себат», который будет направлен на регистрацию в органы юстиции.

Бишкек, “Саясат.kg”. Правительством Кыргызстана принято решение о вхождении Министерства образования и науки КР в состав учредителей Международного образовательного учреждения “Себат”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МОУ “Себат” объединяет 16 лицеев, университет Ататюрк-Ала-Тоо и международную школу Silk Road, 3 неполные общеобразователь ные школы, общежития в гг. Бишкек, Ош, Жалал-Абад. Общее количество учащихся 12 043 человека.

По информации Министерства образования и науки КР, все образовательные учреждения МОУ «Себат» занимают свое место в образовательной системе страны. Учебные программы «Себат» соответствуют государственному стандарту, направлены на углубленное изучение английского языка и информатики, естественно-мате матических наук на английском языке.

В университете Ататюрк-Ала-Тоо обучается 2 022 студента. В структуре вуза четыре факультета – управления, новых технологий, гуманитарных наук и медицинский факультет, а также Институт социальных и естественных наук и Институт профессиональног о образования. Университет имеет образовательные лицензии по 23 программам. В штате преподавателей из свыше 83% составляют граждане Кыргызстана.

В настоящее время разработан новый проект устава «Себат», который будет направлен на регистрацию в органы юстиции. Кроме изменений в составе учредителей предполагается также изменение названия образовательного учреждения.