Правительство в лице Минобразования и науки КР решило войти в состав учредителей “Себат”

В настоящее время разработан новый проект устава «Себат», который будет направлен на регистрацию в органы юстиции.
Бишкек, “Саясат.kg”. Правительством Кыргызстана принято решение о вхождении Министерства образования и науки КР в состав учредителей Международного образовательного учреждения “Себат”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
МОУ “Себат” объединяет 16 лицеев, университет Ататюрк-Ала-Тоо и международную школу Silk Road, 3 неполные общеобразователь
По информации Министерства образования и науки КР, все образовательные учреждения МОУ «Себат» занимают свое место в образовательной системе страны. Учебные программы «Себат» соответствуют государственному стандарту, направлены на углубленное изучение английского языка и информатики, естественно-мате
В университете Ататюрк-Ала-Тоо обучается 2 022 студента. В структуре вуза четыре факультета – управления, новых технологий, гуманитарных наук и медицинский факультет, а также Институт социальных и естественных наук и Институт профессиональног
В настоящее время разработан новый проект устава «Себат», который будет направлен на регистрацию в органы юстиции. Кроме изменений в составе учредителей предполагается также изменение названия образовательного учреждения.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!