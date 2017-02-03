В Кыргызстане пройдет Республиканская неделя науки, техники и производства школьников

В рамках Недели науки планируются встречи с учёными и ветеранами труда, экскурсии на производства и в научно-исследовательские центры, интеллектуальные конкурсы и викторины

Бишкек, “Саясат.kg”. Министерство образования и науки КР и Республиканская детская инженерно-техническая академия “Алтын туйун” с 6 по 12 февраля 2017 года проводят республиканскую Неделю науки, техники и производства школьников, посвященную 55-летию РДИТА “Алтын түйүн”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках Недели науки планируются встречи с учёными и ветеранами труда, экскурсии на производства и в научно-исследовательские центры, интеллектуальные конкурсы и викторины, которые способствуют не просто знакомству учащейся молодежи с промышленной деятельностью страны, но и являются отличным стимулом для зарождения интереса школьников к инженерно-техническим специальностям.