В Кыргызстане пройдет Республиканская неделя науки, техники и производства школьников

В рамках Недели науки планируются встречи с учёными и ветеранами труда, экскурсии на производства и в научно-исследовательские центры, интеллектуальные конкурсы и викторины
Бишкек, “Саясат.kg”. Министерство образования и науки КР и Республиканская детская инженерно-техническая академия “Алтын туйун” с 6 по 12 февраля 2017 года проводят республиканскую Неделю науки, техники и производства школьников, посвященную 55-летию РДИТА “Алтын түйүн”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках Недели науки планируются встречи с учёными и ветеранами труда, экскурсии на производства и в научно-исследовательские центры, интеллектуальные конкурсы и викторины, которые способствуют не просто знакомству учащейся молодежи с промышленной деятельностью страны, но и являются отличным стимулом для зарождения интереса школьников к инженерно-техническим специальностям.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!