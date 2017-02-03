Куда звонить, если вы столкнулись с "группами смерти". Номера телефонов

Если вы увидели в соцсетях аккаунты, так или иначе связанные с "группами смерти", то сообщайте об этом в ГУВД. Также правоохранительные органы просят сообщать о подростках, которые, возможно, уже играют в смертельные игры.

Всех кыргызстанцев, которые владеют какой-либо информацией об участниках этих групп, просят сообщать по телефонам: 0550 102 997 или "102". Или скидывать ссылки на аккаунты по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (для Канимета). В ГУВД подчеркнули, что ни одно обращение не останется без внимания.

Напомним, в Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы кончают с собой. Детям, которые отказались завершать игру "победой", то есть самоубийством, приходит ссылка. Когда они по ней проходят, компьютер выдает: "404 ошибка. Страница не найдена", а спустя 10 минут приходят сообщение с адресом подростка и текст о том, что "они придут и убьют всю его родню".

Силовики уверены, что на самом деле родным "игроков" ничего не грозит. Администраторы данных групп не смогут навредить родным и близким подростков никаким способом. Поэтому они настоятельно рекомендуют подросткам игнорировать указания администраторов "группы смерти" или их требования.

Милиционеры отметили, что они принимают все необходимые меры для предупреждения случаев суицида среди подростков.

Кроме того, в службу "185" мэрии Бишкека можно звонить и обеспокоенным родителям.

"Большая часть поступивших звонков носила справочный характер. Также сообщаем, что теперь служба оперативного реагирования принимает жалобы и обращения, касающиеся поведения школьников и вопросов, связанных с опасностями социальных сетей. Для этих целей с 1 февраля в службе "185" консультирует сотрудник столичного управления образования, а также работает общереспубликанская горячая линия 111", - сообщили в мэрии.

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